Arcturus Therapeutics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Arcturus Therapeutics hat am 03.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arcturus Therapeutics -1,110 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arcturus Therapeutics in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 85,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 21,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Arcturus Therapeutics hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 2,400 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -3,000 USD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 51,43 Prozent auf 67,22 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 138,39 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at