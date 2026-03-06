06.03.2026 06:31:28

Arcturus Therapeutics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Arcturus Therapeutics hat am 03.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arcturus Therapeutics -1,110 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arcturus Therapeutics in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 85,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 21,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Arcturus Therapeutics hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 2,400 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -3,000 USD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 51,43 Prozent auf 67,22 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 138,39 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:50 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
20:21 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: US-Börsen tiefer -- ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen fester
An den US-Börsen geht es am Freitag abwärts. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen