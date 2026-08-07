Arcus Biosciences: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Arcus Biosciences hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 74,38 Prozent auf 41,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 160,0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at