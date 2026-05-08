Arcus Biosciences gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Arcus Biosciences lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,02 USD gegenüber -1,140 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 39,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at