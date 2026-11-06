Arcus Biosciences öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Arcus Biosciences veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -1,00 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,270 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 65,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 26,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at