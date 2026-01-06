ARCUS Aktie

ARCUS

WKN DE: A0RDBD / ISIN: PLARCUS00040

06.01.2026 03:04:05

Arcus Biosciences President Sells $2 Million as Stock Delivers 48% Annual Return

On Dec. 4, 2025, Juan C. Jaen, President of Arcus Biosciences (NYSE:RCUS), disposed of 82,997 shares in an open-market transaction via an indirect holding, generating a transaction value of $2,050,598 according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($24.71); post-transaction value based on Dec. 4, 2025 market close ($25.05).* 1-year price change calculated using Jan. 5, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
