ARCUS Aktie
WKN DE: A0RDBD / ISIN: PLARCUS00040
|
02.11.2025 13:57:44
Arcus Biosciences President Sells $2 Million in Stock Under Trading Plan
Juan C. Jaen, the president of Arcus Biosciences (NYSE:RCUS), sold 96,859 shares in multiple open-market transactions on Tuesday and Wednesday, according to an SEC Form 4 filing.The transaction value is based on the SEC Form 4 weighted average purchase price ($20.76) for the trades executed.How significant was this sale relative to Jaen Juan C.'s historical trading?This was the largest sale by Jaen Juan C and well above the prior median sell-only transaction size of 17,003 shares.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ARCUS S.A.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu ARCUS S.A.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Arcus Biosciences Inc Registered Shs
|19,72
|-2,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.