Dream Finders Home a Aktie
WKN DE: A2QMNU / ISIN: US26154D1000
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07.05.2026 21:11:03
Arcus Capital Scales Back Dream Finders Homes Stake, According to Recent SEC Filing
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 6, 2026, Arcus Capital Partners, LLC reduced its stake in Dream Finders Homes (NYSE:DFH) by 398,536 shares during the first quarter. The quarter-end value of the position dropped by $8.33 million, reflecting both the sale and changes in the stock price.Following the sale, Dream Finders Homes represents 2.38% of Arcus Capital Partners, LLC’s 13F reportable AUM.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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