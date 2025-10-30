Arcutis Biotherapeutics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Arcutis Biotherapeutics ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Arcutis Biotherapeutics die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD gegenüber -0,330 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 99,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 44,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at