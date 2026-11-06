Arcutis Biotherapeutics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Arcutis Biotherapeutics hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,060 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 143,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 99,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at