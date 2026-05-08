Arcutis Biotherapeutics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Arcutis Biotherapeutics hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Arcutis Biotherapeutics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 60,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 105,4 Millionen USD im Vergleich zu 65,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at