Arcutis Biotherapeutics Aktie

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WKN DE: A2PYWE / ISIN: US03969K1088

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09.10.2026 14:33:05

Arcutis Presents ZORYVE Data At Dermatology Meetings; Stock Up

(RTTNews) - Arcutis Biotherapeutics (ARQT) announced new data on ZORYVE (roflumilast) and research on long-term topical corticosteroid use presented at the EADV Congress and Fall Clinical Dermatology Conference.

The data included results from an infant atopic dermatitis study and analyses showing improvements in psoriasis symptoms, skin clearance and quality of life.

Real-world research also highlighted concerns about long-term steroid use and disease control among adults and caregivers.

ARQT closed on Thursday at $24.49, up 1.32%.

In the premarket trading, shares are up 1.84% at $24.94.

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