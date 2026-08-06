Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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06.08.2026 14:30:01
Arcutis President and CEO Todd Watanabe Sells 4,375 Shares for $114,275 as Q2 Results Demonstrate Profitability
Todd Watanabe, president and CEO of Arcutis Biotherapeutics, Inc. (NASDAQ:ARQT) sold 4,375 shares on Aug. 3, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($26.12); post-transaction value based on Aug. 3, 2026, market close ($25.94).Arcutis Biotherapeutics is a specialized biopharmaceutical company with a market capitalization of $3.3 billion, operating with 354 employees and generating $415.62 million in TTM revenue. The company has established a focused pipeline of topical therapies for dermatological indications, with ARQ-151 representing its primary commercial asset.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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