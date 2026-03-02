KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
02.03.2026 16:16:00
ARD: KI findet Einzug in öffentlich-rechtliche Radiosendungen
Die ARD will künftig in zwei Radiosendungen KI-generierte Stimmen für Verkehrs- und Wettermeldungen nutzen. Mitarbeitende sollen dadurch nicht ersetzt werden. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!