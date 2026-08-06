ARD-'Deutschlandtrend': AfD baut Vorsprung zur Union aus

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD baut laut aktuellem ARD-"Deutschlandtrend" ihren Vorsprung zur Union weiter aus. In der Umfrage von Infratest dimap liegt die CDU/CSU bei 21 Prozent - das ist ein Prozentpunkt weniger als Anfang Juli. Die AfD gewinnt einen Prozentpunkt dazu, sie käme damit auf 28 Prozent, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. SPD (12 Prozent), die Grünen (15 Prozent), die Linke (11 Prozent) und die FDP (4 Prozent) bleiben gegenüber dem Vormonat unverändert.

Was den Umgang mit der AfD anbelangt, sprechen sich der Umfrage zufolge 27 Prozent der Befragten dafür aus, eine Zusammenarbeit mit der Partei zu suchen - dies sind jedoch vor allem AfD-Anhänger. 32 Prozent plädieren dafür, über eine Zusammenarbeit von Fall zu Fall zu entscheiden. 37 Prozent würden eine Zusammenarbeit grundsätzlich ausschließen.

Für den "Deutschlandtrend" befragte Infratest dimap 1.297 Wahlberechtigte ab 18 Jahren von Montag bis Mittwoch dieser Woche. Die Umfrage ist den Angaben zufolge repräsentativ. Das Institut gibt die Fehlertoleranz mit zwei bis drei Prozentpunkten an.

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf etwaige Wahlausgänge./mee/DP/zb