02.07.2026 18:10:38

ARD-'Deutschlandtrend': AfD fünf Punkte vor der Union

BERLIN (dpa-AFX) - Die Koalitionsparteien haben im aktuellen ARD-"Deutschlandtrend" leicht an Zustimmung verloren. Die Union liegt in der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap bei 22 Prozent (minus 1) und schafft es damit erneut nur auf den zweiten Platz hinter der AfD, die unverändert auf 27 Prozent kommt. Die SPD verliert einen Punkt und steht in der Umfrage bei 12 Prozent. Die Grünen (15 Prozent) und die Linken (11 Prozent) verbessern jeweils um einen Punkt. Die FDP würde mit 4 Prozent unverändert den Einzug in den Bundestag verpassen.

Für den "Deutschlandtrend" befragte Infratest dimap 1.317 Wahlberechtigte ab 18 Jahren von Montag bis Mittwoch dieser Woche und damit vor der Verkündung der Reformvorhaben. Die Umfrage ist den Angaben zufolge repräsentativ. Das Institut gibt die Fehlertoleranz mit zwei bis drei Prozentpunkten an.

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf etwaige Wahlausgänge./csd/DP/jha

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