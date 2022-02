ARD zeigt Dokuserie über die Queen

STUTTGART (dpa-AFX) - Die ARD zeigt voraussichtlich ab Mai eine Dokuserie über die britische Queen. "The Queen - Schicksalsjahre einer Königin" ist der Arbeitstitel der sechsteiligen Serie, wie der Südwestrundfunk (SWR) am Freitag in Stuttgart ankündigte. Darin soll es anlässlich ihres 70. Thronjubiläums in diesem Jahr um bewegende Momente im Leben der Königin Elisabeth II. gehen. Das Ganze werde in der ARD Mediathek und im Ersten im TV zu sehen sein. Der SWR sprach von einem dokumentarischen "The Crown" - das ist eine erfolgreiche Netflix-Serie./rin/DP/eas