Ardagh Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ardagh Group hat am 24.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,88 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,980 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,38 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 4,330 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ardagh Group -2,700 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Ardagh Group im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,60 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 9,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at