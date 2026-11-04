Ardagh Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ardagh Group lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ardagh Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,79 Milliarden USD im Vergleich zu 2,50 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at