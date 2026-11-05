Ardelyx präsentierte Quartalsergebnisse

Ardelyx äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das vergangene Quartal hat Ardelyx mit einem Umsatz von insgesamt 127,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,71 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at