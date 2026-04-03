Ardelyx Aktie
WKN DE: A116X0 / ISIN: US0396971071
|
03.04.2026 17:11:30
Ardelyx President and CEO Sells 41,000 Shares for $243,000
Michael Raab, President & CEO of Ardelyx (NASDAQ:ARDX), reported a sale of 41,666 shares of Common Stock for a transaction value of approximately $243,000 on March 16, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on March 16, 2026 weighted average sale price of $5.84.* 1-year performance is calculated using March 16, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ardelyx Inc
|
18.02.26
|Ausblick: Ardelyx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Ardelyx informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Ardelyx veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ardelyx Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ardelyx Inc
|5,11
|-2,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.