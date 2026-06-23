Ardelyx Aktie
WKN DE: A116X0 / ISIN: US0396971071
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24.06.2026 00:43:39
Ardelyx Stock Up 70%: What to Know About This $490,000 Insider Transaction
On June 22, 2026, Ardelyx (NASDAQ:ARDX) Chief Patient Officer Laura Williams reported the sale of 81,898 shares of Common Stock for a transaction value of approximately $490,000, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($5.99); post-transaction value based on June 18, 2026 market close ($6.05).* 1-year performance is calculated using June 18, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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