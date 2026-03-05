Ardent Health Partners Aktie
WKN DE: A40H23 / ISIN: US03980N1072
05.03.2026 02:14:26
Ardent Health, Inc. Bottom Line Falls In Q4, Misses Estimates
(RTTNews) - Ardent Health, Inc. (ARDT) revealed a profit for fourth quarter that Dropped, from last year and missed the Street estimates.
The company's bottom line came in at $44.96 million, or $0.32 per share. This compares with $114.20 million, or $0.81 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.35 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 0.1% to $1.605 billion from $1.606 billion last year.
Ardent Health, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $44.96 Mln. vs. $114.20 Mln. last year. -EPS: $0.32 vs. $0.81 last year. -Revenue: $1.605 Bln vs. $1.606 Bln last year.
FY26 Revenue Guidance: $6.400 Bln - $6.700 Bln.
FY26 EPS Guidance: $0.90 - $1.27.
