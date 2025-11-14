Ardent Health Partners: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ardent Health Partners präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,17 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ardent Health Partners im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,58 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at