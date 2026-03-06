Ardent Health Partners präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ardent Health Partners präsentierte am 04.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,810 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,08 Prozent auf 1,61 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,61 Milliarden USD gelegen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,960 USD, nach 1,58 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,97 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 6,32 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at