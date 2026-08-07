Ardent Health Partners stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ardent Health Partners ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ardent Health Partners die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,520 USD im Vorjahresquartal.

Ardent Health Partners hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,62 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at