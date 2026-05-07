|
07.05.2026 06:31:29
Ardent Health Partners: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Ardent Health Partners hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,60 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ardent Health Partners einen Umsatz von 1,50 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wenig bewegt, während sich der deutsche Aktienmarkt nicht für eine Richtung entscheiden kann. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.