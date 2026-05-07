Ardent Health Partners: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ardent Health Partners hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,60 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ardent Health Partners einen Umsatz von 1,50 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at