Ardent Health Partners Aktie
WKN DE: A40H23 / ISIN: US03980N1072
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18.11.2026 18:22:40
Ardent Health Stock Falls 20% After Secondary Offering Price Set
(RTTNews) - Ardent Health, Inc. (ARDT) shares are down 19.75 percent, losing $3.51 to $14.24 on Wednesday, after the company announced the pricing of a secondary public offering of 8 million shares at $14.50 per share by affiliates of Equity Group Investments and Ventas.
ARDT is currently trading at $14.24, down from the previous close of $17.75 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $13.46 and $14.53 during the session, with volume of approximately 3.63 million shares, compared with an average volume of 560,200. Its 52-week range is $7.71 to $18.57.
The selling stockholders are offering 7.14 million and 863,281 shares, respectively, and have granted underwriters a 30-day option to purchase an additional 1.2 million shares. Ardent Health will not receive any proceeds from the offering. Subject to its completion, the company plans to repurchase 1.5 million shares from the underwriters at the offering price, using existing cash. The offering is expected to close on November 19, 2026.
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