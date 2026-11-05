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05.11.2026 06:31:28
Ardmore Shipping hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Ardmore Shipping hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,40 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Ardmore Shipping 87,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 81,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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