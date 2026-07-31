Ardmore Shipping informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ardmore Shipping hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,48 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 61,29 Prozent auf 116,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 72,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at