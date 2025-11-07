Ardmore Shipping stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ardmore Shipping hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,550 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,47 Prozent auf 81,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 96,1 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at