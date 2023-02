Ardmore Shipping verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ardmore Shipping hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,250 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 132,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -1,110 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 445,74 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 328,97 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 103,91 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at