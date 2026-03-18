Hut 8 Aktie
WKN DE: A3ES40 / ISIN: US44812J1043
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18.03.2026 17:21:34
Ardsley Dumps 440,000 Hut 8 Shares Worth $19.4 Million
On February 17, 2026, Ardsley Advisory Partners LP disclosed a sale of shares of Hut 8 (NASDAQ:HUT). The move marks a significant reduction in the fund’s exposure to the cryptocurrency mining and data center operator.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Ardsley Advisory Partners LP reduced its Hut 8 stake by 440,000 shares. The estimated transaction value is $19,395,200, based on the average closing price for the quarter ended December 31, 2025. The quarter-end position value fell by $11,309,600, a figure that incorporates both share sales and price changes.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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