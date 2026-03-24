Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.03.2026 03:41:00

Are Any of These Tesla Competitors Buys in 2026?

Tesla (NASDAQ: TSLA) is navigating a complex electric vehicle landscape amid increasingly fierce competition. Pure-play EV makers such as Rivian (NASDAQ: RIVN) and BYD (OTC: BYDDY) are gaining global traction and brand recognition, while legacy automakers like Ford Motor Company (NYSE: F) and General Motors (NYSE: GM) continue their pivot into electric options.Which of the biggest Tesla competitors are buys, though? Let's take a look at what's happening among the main EV manufacturers.Rivian has garnered some positive headlines recently as the innovative EV maker prepares to release its high-tech, yet affordable, R2 fleet this spring. Rivian is also partnering with Uber to provide 50,000 self-driving taxis. The deal means Uber will invest $1.25 billion into the company over the next five years. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

mehr Analysen
23.03.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
19.03.26 Tesla Sell UBS AG
17.03.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
12.03.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
11.03.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tesla 329,45 0,43% Tesla

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Deeskalation im Iran: ATX & DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften leichter in die Sitzung gehen. Die Börsen in Fernost notieren am Dienstag auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen