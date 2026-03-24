Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
24.03.2026 03:41:00
Are Any of These Tesla Competitors Buys in 2026?
Tesla (NASDAQ: TSLA) is navigating a complex electric vehicle landscape amid increasingly fierce competition. Pure-play EV makers such as Rivian (NASDAQ: RIVN) and BYD (OTC: BYDDY) are gaining global traction and brand recognition, while legacy automakers like Ford Motor Company (NYSE: F) and General Motors (NYSE: GM) continue their pivot into electric options.Which of the biggest Tesla competitors are buys, though? Let's take a look at what's happening among the main EV manufacturers.Rivian has garnered some positive headlines recently as the innovative EV maker prepares to release its high-tech, yet affordable, R2 fleet this spring. Rivian is also partnering with Uber to provide 50,000 self-driving taxis. The deal means Uber will invest $1.25 billion into the company over the next five years. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
23.03.26
|WDH 2/US-Geschworene: Musk schädigte Twitter-Aktionäre bewusst (dpa-AFX)
|
21.03.26
|Tesla-Aktie: Musk unterliegt vor Gericht im Streit um Twitter-Übernahme (dpa-AFX)
|
20.03.26
|Xpeng-Aktie dennoch schwächer: Tesla-Rivale schlägt in Q4 die Erwartungen - Umsatz gesteigert (finanzen.at)
|
20.03.26
|Tesla-Aktie im Minus: Kritik an Musk-Strategie für autonomes Fahren wächst (dpa-AFX)
|
19.03.26
|Tesla-Tochtergesellschaft steigt als Stromlieferant in Großbritannien ein - Aktie im Blick (finanzen.at)
|
19.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
19.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
19.03.26
|BYD-Aktie legt zu: Analysten begeistert von neuer Batterietechnik des Tesla-Rivalen (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|23.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|329,45
|0,43%