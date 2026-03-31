Paid Aktie

Paid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045

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01.04.2026 01:00:00

Are CEOs paid too much? An NUS study offers insights that hopefully changes more than rules

Investors should look out for the shortcomings in remuneration practices highlighted by the study in the companies in which they own sharesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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