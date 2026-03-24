LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
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24.03.2026 19:19:34
Are Cruise Line Stocks Finally Too Cheap to Ignore?
There have been plenty of industries taking big hits this month before Monday's recovery on a whiff of hope for an endgame to the escalating conflict in Iran. Cruise line stocks have been particularly hard hit, taking on water from two shots related to the war.Shares of the country's three largest operators -- Royal Caribbean (NYSE: RCL), Carnival (NYSE: CCL), and Norwegian Cruise Line (NYSE: NCLH) -- had fallen 15%, 24%, and 24%, respectively, in March before Monday's roughly 6% spike for all three. Leading river cruise line Viking Holdings (NYSE: VIK) was down 13% in March before its own 6% ascent to kick off the new trading week.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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