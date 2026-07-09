Frontier Aktie
ISIN: JP3829500002
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09.07.2026 13:00:04
Are deep reservoirs the next frontier in the US shale revolution?
Also in today’s newsletter: tax credits for US renewables industry expire and how El Niño threatens countries reliant on hydroelectric powerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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