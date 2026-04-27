International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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27.04.2026 17:30:00
Are International Markets Worth Investing In for U.S. Investors?
It might go without saying that investing in the stock market can lead to long-term wealth creation. An important strategy to ensure lasting success, which might sometimes be overlooked, is to build a diversified portfolio.Of course, this involves picking businesses that operate in different industries, sell different products, and cater to different end customers. However, diversification from a geographical perspective is also something to consider.Is it time for U.S. investors to seriously consider allocating capital to international markets? Here's the bear and bull case for this strategy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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