Are Leveraged ETFs Right for Your Portfolio? QLD's Tech Bet vs. SSO's Higher Dividend.
Both ProShares - Ultra QQQ (NYSEMKT:QLD) and ProShares - Ultra S&P500 (NYSEMKT:SSO) aim to double the daily moves of their respective large-cap indexes, but QLD leans harder into technology, tracking the Nasdaq-100 while SSO follows the broader S&P 500. This comparison unpacks how their performance, risk, and sector exposures may appeal to different types of investors seeking leveraged ETF strategies. Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The one-year return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
