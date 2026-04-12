Roku Aktie
WKN DE: A2DW4X / ISIN: US77543R1023
|
12.04.2026 10:51:00
Are Netflix's Price Hikes Good News for Roku Investors?
One of the best stocks of this century has been Netflix, without a doubt. Its shares are up almost 26,000% in the past two decades (as of April 10). This kind of exceptional gain comes on the back of robust fundamental performance, driven by ongoing subscriber gains and strong revenue and profit growth.A key part of Netflix's impressive success is pricing power. And just last month, the business raised prices for U.S. customers. The price hikes ranged from $1 to $2 depending on the plan. Netflix believes that since it spends so much on content and provides significant value to viewers, it can consistently ask its members to pay more.Is this strategic move by Netflix good news for Roku (NASDAQ: ROKU) investors?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roku Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Roku Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Roku Inc.
|87,50
|2,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.