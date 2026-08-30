Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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30.08.2026 08:05:00
Are Oklo and NuScale Power Still a Buy After Data Center Backlash?
The data center industry is booming."The race to scale AI has triggered one of the largest infrastructure build-outs in modern history," observes a recent report from global consultancy firm McKinsey & Co. "By our estimates, global spending on data centers could reach $7 trillion by 2030." Public sentiment toward data centers, however, is increasingly negative. According to recent polling by Gallup, around 70% of Americans opposed building data centers in their local areas. Nearly half indicated that they were "strongly" opposed.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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04.08.26
|Ausblick: Nuscale Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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