Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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22.03.2026 16:50:00
Are Rising Geopolitical Tensions a Reason to Sell Taiwan Semiconductor Stock?
Given the news being reported around the world lately, one cannot blame investors for being nervous about Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) stock.With the U.S. focused on Iran and saying it will help determine who is in charge there and the tension it is creating in that part of the world, it reminds some investors of the tensions going on between Taiwan and China over who is actually in charge of Taiwan. This is concerning because TSMC produces over 90% of the world's most advanced semiconductors, and most of that production takes place in Taiwan.Now, the question for investors is whether they should sell TSMC stock. Let's take a closer look to see if the situation has changed.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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