Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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23.07.2026 03:30:00
Are SpaceX Bulls Deluding Themselves? This Wall Street Analyst Might Convince You So
It's been over a month since the Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) IPO, and the shine may be starting to come off.SpaceX stock sank below its $135 IPO price for the first time on July 15, and today, it hit an all-time low, closing down 6.7% at $115.26 on a broader sell-off in the software sector.Wall Street, which lined up behind the stock to push the IPO in unprecedented fashion, has released a bullish set of price targets, following the end of the stock's quiet period.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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