Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
|
05.09.2026 15:06:01
Are Stocks Going to Plunge if Congress Is Split Under President Donald Trump? Here's What History Says About Stock Market Returns in This Scenario.
Since the late 1890s, roughly three-quarters of all presidential terms have ended with the stock market delivering gains. But under President Donald Trump, the annualized returns of the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI), S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) have been higher than under most other presidents.While a significant chunk of these gains traces to the evolution of artificial intelligence and has little to do with the goings-on in Washington, D.C., fiscal policy changes implemented on Capitol Hill can impact business growth rates and the stock market. This places the spotlight squarely on the Nov. 3 midterm elections.For the first two years of President Trump's non-consecutive second term, he'll have enjoyed a unified government, with Republicans controlling a majority of seats in both houses of Congress. But this ideal scenario for the president may be about to change.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
Analysen zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.