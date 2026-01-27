27.01.2026 16:00:00

Are Telehealth Stocks Set to Tumble in 2026?

Telehealth services are convenient. There is nothing quite like being able to get some medical care, albeit virtual, from the comfort of one's home. Telehealth likely saves physicians and patients time and money.However, none of that has allowed shares of companies like Teladoc Health (NYSE: TDOC) and Doximity (NYSE: DOCS) -- two companies that provide telemedicine services -- to perform well in recent years.The even worse news is that there are reasons to think 2026 won't likely be very different for either. Both stocks could, once again, tumble this year. Let's find out why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog am Dienstag an, wohingegen der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Dienstag Zuwächse.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

