Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
07.02.2026 00:22:00
Are the Bond Markets and the Equity Markets Coming Into Agreement About an AI Bubble?
The bond markets and equity markets appear to be taking different views on the sustainability of artificial intelligence. There are clear signs of stress in credit default swap (CDS) pricing -- the cost to insure against default -- for companies like Oracle (NYSE: ORCL). Yet, in general, stock markets have continued to invest in AI companies. Which side is right, and is AI in a bubble?Oracle's CDS pricing spiked in November. While bond markets can get jittery from time to time, they have remained at elevated levels. Currently, they're at almost four times the levels they were in September. This is a clear sign that the bond market is concerned about Oracle's debt.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corp
Analysen zu Ai Holdings Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 710,00
|0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.