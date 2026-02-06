Ai Holdings Aktie

Ai Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009

07.02.2026 00:22:00

Are the Bond Markets and the Equity Markets Coming Into Agreement About an AI Bubble?

The bond markets and equity markets appear to be taking different views on the sustainability of artificial intelligence. There are clear signs of stress in credit default swap (CDS) pricing -- the cost to insure against default -- for companies like Oracle (NYSE: ORCL). Yet, in general, stock markets have continued to invest in AI companies. Which side is right, and is AI in a bubble?Oracle's CDS pricing spiked in November. While bond markets can get jittery from time to time, they have remained at elevated levels. Currently, they're at almost four times the levels they were in September. This is a clear sign that the bond market is concerned about Oracle's debt.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Ai Holdings Corp 2 710,00 0,26%

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

