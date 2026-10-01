Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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01.10.2026 16:39:27
Are the Houthis winning against Saudi Arabia?
It's unclear how the Saudis can defuse the threat presented by the Houthis in next-door Yemen or who they can turn to for help. The US isn't interested, the Europeans are hedging and nobody wants open conflict with Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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