Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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20.06.2026 20:59:19
Are Ukraine's drones really exposing Russia's air defense gaps?
Once seen as almost impenetrable, Russian air defenses are now under growing strain from Ukrainian drones. A recent attack on Moscow has reignited debate over Russian vulnerabilities.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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