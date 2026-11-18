Anthropic will be going public on Nov. 19, and there are many investors who are looking to get in on the action right off the bat. However, some are content sitting on the sidelines, waiting for more information to come out about the company. Staying patient has the added benefit of allowing the market to settle on what a fair price for the stock is, as it could be much higher (or lower) than what the first trading price is.

So, what am I doing? I am going to stay patient, but keep a watchful eye.

Image source: Getty Images.

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