Wise Aktie

Wise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BL9YR7 / ISIN: GB00BL9YR756

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.07.2026 10:25:00

Are You Letting Money Slip Through Your Fingers? Wise Moves to Make the Most of Your ETFs

If you're using an exchange-traded fund (ETF) to build wealth, you may be among the many who leave value on the table in how you select, trade, and use your ETF. Here, we'll cover a few strategic adjustments to help you gain more diversification, efficiency, and long-term growth from the ETFs already in your portfolio. If you want to make the most of your ETF, consider making the following moves. It's easy to treat an ETF as an interchangeable index product. However, depending on the ETF, it may track anything from broad markets to narrow sectors -- two very different investments. Before buying, take time to review the underlying index, including its top holdings, sector mix, and risk rating. Be sure it aligns with both your goals and your risk tolerance. Ignoring seemingly minor details can leave you overexposed to a single industry and fail to provide the types of investments your portfolio needs for diversification. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wise

mehr Nachrichten

Analysen zu Wise

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:44 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11:40 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schlussendllich etwas schwächer -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen