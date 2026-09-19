CAN DO Aktie
WKN: 676688 / ISIN: JP3244550004
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19.09.2026 14:47:00
Are You Ready for Medicare Open Enrollment? 3 Things You Can Do Now.
The second half of September is an interesting time. Summer is on its way out, the weather is cooling, and a lot of folks are getting ready to embrace the glory of fall.
If you're on Medicare, there's a big event coming up in less than a month you should have on your radar: open enrollment. Medicare open enrollment begins on Oct. 15 and ends on Dec. 7. During this time, you can make changes to your Medicare coverage, whether it's switching from one Part D drug plan to another or choosing a different Medicare Advantage plan.
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